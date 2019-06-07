مواساة وضحك.. أول ظهور لرئيس الكاف بعد إخلاء سبيله (صور)

نواف السالم(صدى):

أخلت الشرطة الفرنسية سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، بعد انتهاء التحقيق معه .

وقالت مجلة ” فرانس فوتبول ” إنه تم إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، الذي عاد إلى مقره في باريس.

وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أحمد أحمد في فندق إقامته بباريس؛ للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد.

وكشفت المجلة الفرنسية أن أحمد أحمد رفض التعاقد مع شركة ” بوما ” الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة ” تاكتيكال ستيل “ الفرنسية بسعر يفوق عرض بوما.

وتقول أنباء أن رئيس الكاف منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

ويواجه أحمد أحمد اتهامًا ثالثًا يتمثل وهو شرائه سيارتين جديدتين على حساب ” الكاف “ مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر.

وانتشرت عدد من الصو ر لأحمد أحمد بعد إخلاء سبيله، بجواره المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من مسؤولي الكاف.