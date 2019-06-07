الميركاتو الصيفي 2019.. كوتينيو يحاول الهروب من برشلونة

ماجد محمد(صدى):

يسعى البرازيلي كوتينيو إلى الخروج من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2019؛ ليهرب من أحزانه بعد موسم كروي يسيء في النادي الكتالوني.

وقالت مصادر إن كوتينيو يسعى لمغادرة البرسا في الميركاتو الصيفي 2019، بعد أن قضى موسم سيء في صفوفهم.

وأوضح مقربين من كوتينيو أنه غير سعيد في برشلونة ويعتقد أنه أفضل شيء هو الخروج من البلوغرانا في الميركاتو الصيفي 2019.

ويسعر اللاعب البرازيلي بالحزن ؛ لأن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا على الرغم من توقعاته وحماسه العالي.