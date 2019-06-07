بالفيديو.. محمد عبده يغني للرياض ” وين أحب الليلة “

أميرة خالد(صدى):

نشرت قناة روتانا خليجية، مقطع فيديو من حفل فنان العرب محمد عبده وهو يغني للرياض ” وين أحب الليلة ” .

وذلك خلال فاعليات حفل الفنان بالصالة الخضراء، في العاصمة الرياض، حيث تأتي حفلة محمد عبده، ضمن فعالیات « موسم عید الریاض » ، بتنظیم من الھیئة العامة للترفیه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتیات والمرئیات.

والجدير بالذكر أن محمد عبده أحیا أكثر من حفلة في مركز الملك فھد الثقافي بالریاض لاقت جمیعھا إقبالا جماھیریا كبیرا وطالبه الجمھور بإعادة أكثر من أغنیة.