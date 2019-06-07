بالفيديو.. محمد عبده يغني للرياض ” وين أحب الليلة “
نشرت قناة روتانا خليجية، مقطع فيديو من حفل فنان العرب محمد عبده وهو يغني للرياض ” وين أحب الليلة ” .
وذلك خلال فاعليات حفل الفنان بالصالة الخضراء، في العاصمة الرياض، حيث تأتي حفلة محمد عبده، ضمن فعالیات « موسم عید الریاض » ، بتنظیم من الھیئة العامة للترفیه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتیات والمرئیات.
والجدير بالذكر أن محمد عبده أحیا أكثر من حفلة في مركز الملك فھد الثقافي بالریاض لاقت جمیعھا إقبالا جماھیریا كبیرا وطالبه الجمھور بإعادة أكثر من أغنیة.
#فيديو#محمد_عبده يغني للرياض "وين أحب الليلة"..#محمد_عبده_حفل_الرياض#حفلات_العيد_السعودية 🇸🇦#هذا_العيد#موسم_العيد#مواسم_السعودية@EidSeason pic.twitter.com/WXiSq2mK1k
— روتانا خليجية #هذا_العيد (@Khalejiatv) June 6, 2019
اترك تعليقاً