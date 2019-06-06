بالفيديو.. مسرحية ” لو ” تجذب ذوي الإعاقة البصرية خلال موسم العيد

سعيد العجل(صدى):

شهدت مسرحية ” لو ” التي نظمتها أمانة منطقة الرياض في مسرح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ضمن فعاليتها في موسم العيد، إقبالاً كثيفًا من قِبل أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية، وحرصت الأمانة على تحقيق التنوع في الفعاليات لتشمل كافة شرائح المجتمع، وترسم البهجة على محيا سكان مدينة الرياض وزوارها.

وتناقش مسرحية ” لو ” العديد من القضايا الاجتماعية بقالب كوميدي ينسجم مع مناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أبدى الزوار سعادتهم بتوفير فعاليات تناسبهم ليقضوا وقتًا ممتعًا في أيام العيد.