” آل الشيخ ” يشكر القيادة والأئمة على نجاح برنامج الإمامة المنفذة في 35 دولة حول العالم في رمضان

سعيد العجل(صدى):

عبَّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن بالغ شكره لله -عز وجل- ثم شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في ختام ونجاح برنامج الإمامة الذي نفذته الوزارة في ٣٥ دولة حول العالم بمشاركة ٧٠ إماماً من حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان للعام الجاري ١٤٤٠هـ،مشيدا بجهود الأئمة في إيصال رسالة المملكة الوسطية والاعتدال في تلك البلاد من خلال خطبهم ومحاضراتهم، سائلاً الله -تبارك وتعالى- أن يكتب أجرهم ويجزيهم خير الجزاء.

جاء ذلك في تغريدتين للوزير ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , وجاء نص التغريدة الأولى حيث قال الوزير فيها: ” في ختام برنامج الإمامة الذي نفذته الوزارة في ٣٥ دولة حول العالم في رمضان اتوجه بالشكر لله أولاً على ما تحقق من نجاحات ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم ورعايتهم المتواصلة لأعمال وبرامج الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم “.

وجاء نص التغريدة الثانية : ” ثم أشكر زملائي في وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية على جهودهم في الإشراف والمتابعة للبرنامج ، كما أخص بالشكر نجوم البرنامج الأئمة الذين نقلوا رسالة المملكة القائمة على الوسطية والاعتدال وسطروا لوحة مضيئة لمعاني تلك الآيات التي رتلوها في الحث على الاجتماع وعدم الفرقة ونشر المحبة “.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد أوفدت 70 إمامًا في 35 دولة حول العالم لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ, واشتمل البرنامج العديد من الأنشطة من دروس علمية, ومحاضرات توعوية, وخطب الجمعة, ودورات تدريبية, كما أقام الأئمة صلاة العيد وحفلات المعايدة في تلك البلاد.