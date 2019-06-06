وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة

نايف السالم(صدى):

توفى الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبه قلبيه في جنوب إفريقيا .

ويذكر أنه كان ضابط برتبة لواء ومن ثم أمير فوج بالحرس الوطني وبعد تقاعده عين إبنه الشيخ خالد بن سلطان بن خليل بن قرمله أميرا للفوج.

وتتقدم صحيفة ” صدى ” بالتعازي للقياده ولأسرته ولقبيلة قحطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.