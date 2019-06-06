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وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة

وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة
نايف السالم(صدى):

توفى الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبه قلبيه في جنوب إفريقيا .

ويذكر أنه كان ضابط برتبة لواء ومن ثم أمير فوج بالحرس الوطني وبعد تقاعده عين إبنه الشيخ خالد بن سلطان بن خليل بن قرمله أميرا للفوج.

وتتقدم صحيفة ” صدى ” بالتعازي للقياده ولأسرته ولقبيلة قحطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12483 ] نشر منذ 6 ساعات

إنـا لله وإنـا إليـه راجــعون .
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الله يرحـــمه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .

[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 38 دقيقة

رحمه الله و غفر له

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