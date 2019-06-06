وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة
توفى الشيخ سلطان بن خليل بن قرمله إثر نوبه قلبيه في جنوب إفريقيا .
ويذكر أنه كان ضابط برتبة لواء ومن ثم أمير فوج بالحرس الوطني وبعد تقاعده عين إبنه الشيخ خالد بن سلطان بن خليل بن قرمله أميرا للفوج.
وتتقدم صحيفة ” صدى ” بالتعازي للقياده ولأسرته ولقبيلة قحطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12483 ] نشر منذ 6 ساعات
إنـا لله وإنـا إليـه راجــعون .
.
الله يرحـــمه ويجـــعل مثـــواه الجـــنه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26027 ] نشر منذ 38 دقيقة
رحمه الله و غفر له