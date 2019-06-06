رأس سيدة تعلق 5 ساعات في باب حديد أثناء تجسسها على جيرانها
في واقعة طريفة، علقت رأس سيدة في باب حديدي، عندما كانت تتجسس على جيرانها في كولومبيا.
وكان وصل إلى الأجهزة الأمنية في كولومبيا بلاغا يفيد بتعلق رأس سيدة لمدة 5 ساعات في باب حديدي؛ حيث حشرت رأسها عبر القضبان الحديدية للباب لتتمكن من سماعهم.
ووصل رجال الأطفاء في الوقت المناسب لإنقاذ السيدة المتطفلة، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل “.
وأظهرت صورة محاولة إنقاذ رجال الأطفاء السيدة من خلال وضع قطعة من القماش بين رأس المرأة وبين حديد الباب محاولاً إخراجها.
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