رأس سيدة تعلق 5 ساعات في باب حديد أثناء تجسسها على جيرانها

بوغوتا(صدى):

في واقعة طريفة، علقت رأس سيدة في باب حديدي، عندما كانت تتجسس على جيرانها في كولومبيا.

وكان وصل إلى الأجهزة الأمنية في كولومبيا بلاغا يفيد بتعلق رأس سيدة لمدة 5 ساعات في باب حديدي؛ حيث حشرت رأسها عبر القضبان الحديدية للباب لتتمكن من سماعهم.

ووصل رجال الأطفاء في الوقت المناسب لإنقاذ السيدة المتطفلة، وفقًا لصحيفة ” ديلي ميل “.

وأظهرت صورة محاولة إنقاذ رجال الأطفاء السيدة من خلال وضع قطعة من القماش بين رأس المرأة وبين حديد الباب محاولاً إخراجها.