شروط الترشح لرئاسة الأندية 2019.. ولايمكن الترشح في 4 حالات

نواف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، شروط الترشح لرئاسة الأندية 2019؛ موضحة موانع الترشح أيضا من خلال إصدار اللائحة الأساسية للأندية.

وجاءت شروط الترشح لرئاسة الأندية 2019 كالتالي:

الجنسية السعودية

مؤهـل تعليمي لا يقل عن البكالوريوس

لا يقل عمره عن 25 عاماَ ولا يزيد على 65

توقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس.

ويوجد 4 حالات يُمنع فيها الترشح كالتالي:

اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي

العاملون باللجان القضائية واللجان القضائية الرياضية والجهـات العسكرية إلا بإذن من جهة عمله.

من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

من صدر بحقه قرار بمنعه من الترشح.