احتفل مركز النشاط الاجتماعي بالاسامله العثمانيه حفل معايدة الاهالي بعيد الفطر المبارك لعام 1440عيدنا احلى

أحمد مسملي(صدى):

احتفل مركز النشاط الإجتماعي بالأساملة العثمانية التابع للجنة التنميه الاجتماعيه الاهليه بمحافظة ابوعريش بمعايدة الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1440بإستراحة لانتانا بالأساملة عيدنا أحلى والذي اشتمل على العديد من الفقرات المشوقه بحضور شيخ شمل الشرفاء الشيخ مساعد بن قاسم هادي قصادي وشيخ قرى الأساملة الأستاذ عيسى بن محمد مسملي ووكيل جامعة جازان وعضو المجلس البلدي في أبوعريش الدكتور محمد معشي ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التعليم ورئيس المجلس البلدي في أبوعريش الدكتور فهدبن عيسى خرمي ومدير النشاط الإجتماعي والمشرف على المراكز بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش الاستاذ يحيى معشي والمعلق الرياضي الكبير في القنوات الرياضية وسفير جازان في الاعلام الاستاذ عيسى الحربين واعيان قريه العثمانيه والقوامشه وأعضاء المركز وأهالي وشباب قرى الأساملة .

حيث كان في استقبالهم في مقر الحفل رئيس مركز النشاط الإجتماعي بالاساملة العثمانيه الاستاذ علي محمد مسملي ونائبه الأستاذ محمد احمد مسملي وأعضاء المركز وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وأخذ الحضور مكانهم في الحفل .

وبدأ الإحتفال بتقديم الأستاذ أحمد محسن مسملي وبعد ذلك تلا القارئ محمد احمد مسملي آيات من القرآن الكريم كما ألقى رئيس المركز بالنيابة عنه الاستاذ محمد احمد مسملي كلمته رحب فيها بالحضور وهنأ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان عبدالعزيز والأمير محمد بن ناصر امير منطقة جازان ونائبه الامير محمد بن عبدالعزيز بعيد الفطر المبارك .

كما شكر الضيوف الكرام على حضورهم وتشريفهم لحفل المعايده لاهالي الاساملة العثمانية والاساملة القوامشة ثم بارك للجميع الحضور بالعيد السعيد كما شكرجميع الاخوة القائمين على مركز النشاط الاجتماعي ومابذلوه من جهد في خدمة الاهالي .

واستعرض في الكلمة الى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الشبابيه المختلفة والمساهمة في طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف الى العمل على خدمة المركز والنهوض به الى أفضل المستويات كما ألقى الشاعر الأستاذ وليد مسملي قصيدة شعرية وبعد ذلك بدأت مسابقات وسحوبات وجوائز للجمهورلعدد من الفقرات يقدمها الأستاذ عثمان يحيى مسملي وعبدالرحمن مسملي وابراهيم محمد مسملي وابراهيم شبير مسملي لإستهداف منها الشباب والأطفال وكبار السن وتقديم لهم جوائز عينية .

وبعد ذلك تواصلت فقرات الحفل من المسرحيات الفكاهيه من همي همك واوبريت انشادي واوبريت وطني تغنى على كلمات الجميع ومشاركة الفنون الشعبية تكريم الفائزين في المسابقة الاسرية الذي قدمت خلال الشهر الكريم ثم القى شيخ الشمل الشيخ مساعد قاسم قصادي كلمة في نهاية اللقاء هنئ فيها القيادة الرشيده بعيد الفطر المبارك ثم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه و فضله داعيا الله سبحانه تعالى ان يحفظ امن وامان هذه البلاد ثم هنئ الجميع بعيد الفطر المبارك ، وقد شكر للأخوة القائمين على مركز النشاط بالاسامله العثمانيه وأهالي قرى الاسامله بعدها قدم رئيس مركز النشاط الاجتماعي دروع تذكاريه لضيوف الكرام على تشريفهم الذي زاد البهجه جمالا للحفل .وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين والداعمين في جو يسوده البهجة والسرور وكل عام وبلادنا بالف خير وتعبيرأ عن فرحة العيد اطلقت الالعاب الناريه بهذه المناسبه عيدنا احلى.

وبعد ذالك انطلق الجميع الى ملعب الوسام للمشاركة في نشاط القسم الرياضي من المركز وإقامة مباراة حبية لكبار السن وخلق روح الإستمتاع والعودة للزمن الجميل كذلك قام النشاط الرياضي بالمركز عمل ملعب صابوني خاص للأطفال وعدد من الالعاب الرياضه المتنوعه شارك الجميع في فرحة العيد .