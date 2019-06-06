” الغامدي ” يصدم مرضى فوبيا الطيران: ” لا يوجد علاج استمتعوا بالسفر “

عادل الحربي(صدى):

صدم الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، اليوم الخميس، مرضى فوبيا الطيران، قائلًا إنه لاعلاج لهذه الفوبيا.

وقال ” الغامدي ” إنه لا حقيقة لوجود حبوب أو أدوية تطرد الخوف من الطائرات أو تعالج مرضى فوبيا الطيران، مقدما نصيحة للمسافرين بعدم محاولة العلاج وتجنب الأدوية التي يوصفها البعض لهذه الفوبيا.

وقال ” الغامدي ” في فيديو له: ” كنتُ بالأمس في رحلة خارج السعودية، وكان معنا أحد المسافرين لديه فوبيا من الطيران، وقد تناول حبوبًا منوِّمة، وقد ساءتني حالته لدرجة أننا توقعنا أنه مات ” .

وتابع : ” : ” ‏أحبتي الكرام، نصيحة محب: إذا كان لديك خوف من الطيران فلا تحاول أن تجد لهذا الخوف مخرجًا باستخدام أي دواء يوصف لك. لا تحل المشكلة بمصيبة في حق نفسك.. لا توجد أي حبوب أو علاج لطرد الخوف إلا أن تكون حبوبًا مخدِّرة أو حبوب هلوسة خطيرة.. ‏نصيحة من محب: توكل على الله.. ‏واستمتع بالسفر، وثق بحفظ الله لك “.

يذكر أن مرض فوبيا الطيران ليس له علاجًا بالأدوية بينما يكون علاجه سلوكيًا .