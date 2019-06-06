عائض القرني : فوائد الإكثار من الصلاة على النبي ليلة الجمعة

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عائض القرني، على ضرورة الإكثار من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إكثارك من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على نبيك وحبيبك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يُذهب عنك الهموم والغموم.

وأضاف : ويُطهرك من العيوب والذنوب، ويُقرّبك منه مجلساً يوم القيامة، فصلى الله وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.