عائض القرني : فوائد الإكثار من الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أكد الشيخ عائض القرني، على ضرورة الإكثار من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إكثارك من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على نبيك وحبيبك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يُذهب عنك الهموم والغموم.
وأضاف : ويُطهرك من العيوب والذنوب، ويُقرّبك منه مجلساً يوم القيامة، فصلى الله وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.
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