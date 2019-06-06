بالصور.. قيادة المنطقة الجنوبية تقيم حفل معايدة لأسر الشهداء والمرابطين بمدينة الملك فيصل العسكرية

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت قيادة المنطقة الجنوبية مساء اليوم حفل معايدة لأسر الشهداء والمرابطين بمدينة الملك فيصل العسكرية واشتمل البرنامج الذي بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة اللجان المنظمة القاها رئيس لجان احتفالات معايدة اسر الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي العميد الركن إدريس ابراهيم النعمي وقال نيابة عن سعادة قائد المنطقة ومنسوبي المنطقة الجنوبية من ضباط وأفراد وموظفين نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم ومنسوبي القوات المسلحة والمشتركة المرابطين على حدنا الجنوبي الغالي بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440 هـ أعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .

واضاف أنه بقيادة المنطقة الجنوبية تقام العديد من الاحتفالات في عيدي الفطر والأضحى المباركين فمنذ أيام بدأت فعاليات احتفال معايدة اسر الشهداء والمرابطين بالمنطقة الجنوبية حيث بدأت اللجان المكلفة بالتجهيز من أواخر شهر رمضان المبارك لتنطلق الفعاليات من أول أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام بأوامر وتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الدفاع ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير ومتابعة وإشراف يومي من سعادة قائد المنطقة الجنوبية وذلك في أكثر من موقع بالمنطقة الجنوبية ففي مدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط صاحب هذه الفعاليات الكثير من البرامج الترفيهية والتثقيفية والتوعوية قامت بها وحدات أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية وبشراكات مع جهات حكومية وتجارية وفنانين ومواهب من منطقة عسير .

وتهدف هذه البرامج والفعاليات إلى إحياء هذه الشعيرة الدينية وإدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب شريحة مهمة وغالية على أنفسنا جميعاً وهم أبناء واسر شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي وخلافة جنودنا البواسل في أهلهم وذويهم بخير .

واشار أنه كان هناك العديد من الفقرات الإنشادية والمسابقات والعاب الأطفالوعروض الحيوانات وركوب الخيل وعرض مواهب بعض أبناء منسوبي القوات المسلحة ومسابقة أفضل طبق بمشاركة الأسر المنتجة من اسر منسوبي القوات المسلحة ومشاركة إحدى فنانات المنطقة التشكيليين بمرسم تعليمي وتم تقديم التثقيف الصحي والإرشادي من قبل جهات متخصصة ويتم بشكل يومي تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيمة لأبناء الشهداء والمرابطين .وقد اقيم فعاليات وأنشطه مصاحبه لحفل الختام ومعرض توعوي وصحي وتثقيفي وبعض العروض والمسابقات على المسرح المفتوح .