فيديو صادم لـ فتاة ملعب واندا العارية وصديقها قبل الاقتحام

نواف السالم(صدى):

نشرت فتاة ملعب واندا العارية، عارضة الأزياء كيسني ولانسكي فيديو لها وصديقها الروسي فيتالي يرصد كيفية تخطيطهما لاقتحام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت فتاة ملعب واندا إنها كانت ترتدي فستانًا عاديًا لا يظهر ما كانت تعتزم القيام به، ولكنها تدربت كثيرًا مع صديقها على كيفية خلع الفستان بسهولة لحظة الاقتحام.

وكشف الفيديو عن قيام صديقها بعملية تجميل للظهور بلحية ؛ حيث أنه معروف باقتحام الملاعب.

وتدربت فتاة ملعب واندا على الركض أيضا لتستطيع اقتحام الملعب للإعلان عن القناة التي يملكها صديقها الروسي على موقع يوتيوب.

وحصلت ولانسكي على تذكرة تمنحها الدخول إلى كل مكان في الملعب واستغلتها لتنفيذ خطتها.

يذكر أن ” صدى ” لم تنشر الفيديو الذي نشرته كيسني أثناء التحضير لاقتحام ملعب واندا؛ نظرًا لملابسها العارية خلال الفيديو.