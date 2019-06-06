كازورلا جاهز للعودة إلى منتخب إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

يواجه المنتخب الإسباني منتخب جزر فاروه غدا الجمعة، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، فيما يعود إليه اثنان من أفضل نجومه.

وعاد سانتي كازورلا لصفوف الفريق بعد غياب أربعة أعوام، في حين يعود سيرخيو راموس إلى الملاعب بعد غياب عن آخر سبع مباريات لفريقه ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، بسبب معاناته من الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

واستدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني كازورلا /34 عاما/ للأنضمام إلى تشكيلة الفريق من جديد، بعدما ظهر بشكل جيد للغاية مع فياريال طوال الموسم المنصرم.

وقال روبرت مورينو مساعد مدرب المنتخب الإسباني خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد ” لقد كان أداء كازورلا جيدا منذ بداية الموسم، إنه نموذج يحتذى به للجميع “.