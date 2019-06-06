هلوسة وتخبيص.. حمد بن خليفة خارج عن السيطرة (فيديو)

طلال الضوي(صدى):

انتشر مؤخرًا فيديو يرصد تدهور الحالة الصحية لـ حمد بن خليفة، والذي يتواجد تحت إشراف الدكاترة في قصره بقطر.

وأظهر الفيديو المنتشر خروج حمد بن خليفة عن وعيه، ودخوله في حالة ” هلوسة “.

وتفاعل المواطنون مع الفيديو، فتنوعت تعليقاتهم ما بين دعوته للتوقف عن دعمه ودعم بلاده للإرهاب قبل ملاقاة ربه، واستنكار الأخرين استمراره في إيذاء الأشقاء رغم حالته الصحية المتدهورة.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قاطعوا قطر منذ أكثر من عامين؛ على خلفية تهديدها لأمن الوطن العربي بدعمها للإرهاب تحت إشراف وقيادة حمد بن خليفة والأمير المدلل تميم بن حمد.