بالفيديو.. طفلة تنقذ شقيقتها من الغرق

واشنطن(صدى):

ألقت طفلة في العاشرة من عمرها بنفسها وراء شقيقتها الصغرى التي كادت تغرق في المسبح في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وصورته كاميرات المراقبة في المسبح.

وظهر في الفيديو الطفلة كالي داليس ( سنتان)، ترتدي طوق نجاة، وتقفز إلى الماء في المسبح لكنها تنقلب رأسا على عقب، وتحاول الطفلة البقاء على سطح الماء، لكنها تغرق بعد فترة وجيزة من الوقت.

وتركض الطفلة باتجاه أختها وتقفز إلى المسبح وتخرجها بسرعة، محاولة إخراج الماء من جوفها فورا، ويركض أبوا الطفلتين بعد ذلك عندما ينتبهان للأمر ويحاولان إنعاش الفتاة.