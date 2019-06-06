بعد طول انتظار.. الهيئة العامة للرياضة تفتح باب الترشح لرئاسة الأندية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الأندية بصورة فورية.

وجاء قرار البدء في فتح باب الترشح عقب اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ فأعلنت الهيئة منذ قليل عن اعتماد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة للائحة.

وتضمنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قبل خبراء ومختصين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها.

وللإطلاع على المزيد من التفاصيل، إليكم صورة البيان.