بالفيديو.. مسابقات ” تيلي ماتش السعودي ” تحديات تجذب الزوار في موسم العيد

سعيد العجل(صدى):

شهدت مسابقات ” تيلي ماتش السعودي ” ، التي نظمتها أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض والاحتفالات بالدوح، إقبالا واسعًا من الزوار الذين توافدوا على مدى ثلاثة أيام للاستمتاع بمشاهدة التحديات الحركيّة، والتي تأتي ضمن فعاليات الأمانة في موسم عيد الفطر المبارك.

كما شملت ساحة العروض بالدوح فعاليات أخرى من بينها مسيرات احتفالية وأوبريتات غنائية للأطفال، ومسابقات، حيث سعت أمانة الرياض إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع وتنسجم مع طبيعة موسم العيد الحافل بالبهجة والفرح.