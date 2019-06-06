بالفيديو.. فوضى في مطعم ببريدة و ” الشرطة ” تتدخل

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، فوضى في أحد المطاعم ببريدة بسبب تأخره في إعداد الذبائح وتسليمها لأصحابها.

وظهر في المقطع زحاما شديدا من الزبائن، خاصة بعد أن دخلوا بشكل جماعي إلى المطعم، وحمل بعضهم طلباته الجاهزة بنفسه، خوفا من ضياعها.

وتواجدت دوريات الأمن خارج المطعم وداخله، لتنظيم صفوف وعملية التسلم، بعد انتشار الفوضى في المكان.