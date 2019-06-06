التحالف يعلن عن الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، الاستجابة الفورية لنداء استغاثه من السفينة التجارية (NAVARINO) تقع غرب ميناء الحديدة.
وقال التحالف في بيان له: “ نداء الاستغاثه يفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد افراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية ” ، مشيرًا إلى أن إحدى سفن قوات التحالف قدمت المساعدة الطبيه اللازمه للمريض وإخلائه.
وأضاف: “القيادة المشتركة للتحالف مستمرة بجهودها و بما ينسجم مع القيم الانسانية والأعراف الدولية ”.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6026 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله ينصرهم