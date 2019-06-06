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التحالف يعلن عن الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة

التحالف يعلن عن الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة
سعيد العجل(صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، الاستجابة الفورية لنداء استغاثه من السفينة التجارية (NAVARINO) تقع غرب ميناء الحديدة.

وقال التحالف في بيان له: “ نداء الاستغاثه يفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد افراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية ” ، مشيرًا إلى أن إحدى سفن قوات التحالف قدمت المساعدة الطبيه اللازمه للمريض وإخلائه.

وأضاف: “القيادة المشتركة للتحالف مستمرة بجهودها و بما ينسجم مع القيم الانسانية والأعراف الدولية ”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6026 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله ينصرهم

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