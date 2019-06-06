التصرف المثالي عند اقتحام حماتك لغرفة نومك أثناء العلاقة الحميمية

أميرة خالد(صدى):

تعيش العديد من الزوجات في منزل العائلة مع أزواجهم، وهنا تبدأ العديد من المشكلات في الظهور.

وتكون المشكلة الأكبر التي قد تواجه الزوجة في منزل العائلة هو اقتحام خصوصياتها، وعدم وجود مساحة شخصية لها.

ومن بين التصرفات المزعجة من قبل الحموات هو اقتحام غرف نوم أبنائهم دون استئذان، وقد تصادف هذه المرات ممارسة الزوج والزوجة العلاقة الحميمية.

وفي هذا الصدد تقول هالة حماد، استشاري الطب النفسى والعلاقات الأسرية، إنه إذا وقع هذا الأمر فلا يجوز الوقوع في اشتباك مع والدة الزوج.

وقالت : ” لابد فرض احتمالية عدم قصد الحماة في اقتحام غرفة النوم أثناء العلاقة الحميمة؛ لذلك يجب المعاتبة بطريقة لطيفة وعدم المشاجرة معها، فربما تكون سيدة كبيرة في السن “.

وتابعت : ” أما إذا كانت الحما تعمدت اقتحام غرفة النوم أثناء العلاقة الحميمة، فالتصرف الصحيح هو ترك الأمر للزوج، الذي يتحدث معها وألا تتدخل الزوجة “.

وأكدت على أهمية عدم مواجهة الخطأ بالخطأ، قائلة إن الاحترام واللباقة الحل.