ترامب يشعر ميركل بالقلق بعد تجاهلها.. ومخاوف من وجود خلاف بين البلدين

واشنطن(صدى):

انتشتر الأنباء خلال الساعات الماضية حول إمكانية وجود خلاف بين ألمانيا وأمريكا، وذلك على خلفية ما أظهره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجاهل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم النصر في فرنسا.

ورصدت العدسات توتر العلاقة بين ترامب وأنجيلا، حيث تجاهل الرئيس الأمريكي تمامًا المستشارة الألمانية وظهر الإثنين بعيدين بشكل ملحوظ، وهو ما أثار مخاوف من حدوث خلاف كبير بين الزعيمين.

وبدى سلوك الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية غريب وغير مريح تجاه بعضهم البعض ، وهو ما كان واضحًا للجميع.

وعلى الرغم من توقع مصافحة ترامب لأنجيلا احتراما للبروتوكول بين قادة العالم، إلا أنه رفض مصافحتها.

وعلى الجانب الأخر، بدت المستشارة الألمانية متوترة، وواصلت النظر إلى ترامب جيئة وذهابًا، واتخذت خطوة تجاهه، قبل أن تتردد مرة أخرى.

وفي هذا الصدد ترى جودي جيمس، خبيرة لغة الجسد إن نظرة ميركل تشير إلى أن المستشارة الألمانية ربما كانت تشعر بالقلق من تجاهلها من قبل ترامب ” ، متابعة : ” الطريقة التي تميل فيها إلى الأمام برأسها لرؤية ترامب مع وجه عبوس، تُشير إلى أنها قلقة من تجاهله لها مرة أخرى هنا “.