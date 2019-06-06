” بوتين ” ينصح الأطفال بقراءة القرآن

موسكو(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب مثل القرآن، والتوراة، مشيرًا إلى أن أسس الإنسانية تكمن في جميع هذه الديانات.

وقال بوتين مجيبا على سؤال بشأن الكتاب الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: ” فليقرؤوا الكتاب المقدس، وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك… فليقرؤوا التوراة والقرآن. كل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات “.

وأضاف بوتين قائلا : ” في جميع الديانات أسس إنسانية، وإذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل “.