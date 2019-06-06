بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة و كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق المملكة .