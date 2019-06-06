أصالة تُهاجم من جديد: مش طايقة أنغام (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

واصلت المطربة السورية أصالة نصري مهاجمتها للمطربة المصرية أنغام؛ على خلفية زواج الأخيرة من الملحن أحمد إبراهيم والذي كانت زوجته الأولى ابنة شقيقة زوج أصالة.

وقالت أصالة خلال استضافتها في برنامج ” توأم روحي ” ، مع الإعلامي نيشان، إنها مازالت تمتلك شعور مش لطيف اتجاه أنغام قائلة : ” مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف اتجاهها، وسقط الاحترام “.

وتابعت أصالة عن أنغام : ” ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هى ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان “.

ولفتت إلى أنها لم تصدق في البداية شائعات تزوج أنغام من أحمد إبراهيم، موضحة :” في ظل شائعات ارتباطها، قولت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن “.