الهلال.. أعلى الأندية تقييمًا في العالم
أعلن موقع ” clubworldranking ” المختص بالأرقام والتصنفيات، اليوم الخميس، عن قائمته الأسبوعية لأعلى الأندية تقييماً في العالم.
وجاء الهلال في المركز الأول عربياً وآسيوياً ولم يتفوق عليه أي فريق آخر في آسيا، ليحل النصر في المركز الثاني عربياً وآسيوياً حيث جاء في المركز 39 عالمياً برصيد 7349، بعد أن رفع رصيده خلال الفترة الأخيرة بـ 121 نقطة إضافية.
ويذكر أن هذا الموقع يعلن عن قائمته الأسبوعية الخاصة بالتصنيفات وفق نتائج كل فريق في آخر 52 أسبوع، حيث يتم احتساب نتائج التصفيات كل يوم إثنين.
المليليح[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي إيش صار في المليونية 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5395 ] نشر منذ 1 ساعة
تقصد اللي دفعها ناديك حتي يحصل علي المركز الثاني
زمبه[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 36 دقيقة
.
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
العلومي[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 28 دقيقة
الطاقيه وعطوره دروشه 🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧
الدهمش[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 20 دقيقة
مشجع هلالي راح للحلاق
المهم الحلاق كل شوي يتكلم عن النصر ويسكت ويتكلم مرة ثانية ويسكت
قال الهلالي : وش معجبك في النصر كل شوي تتكلم عنه
قال الحلاق : لما اتكلم عن النصر يوقف شعر راسك واحلق بسهوله
🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤫🤫🤫🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤫
فيصل[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 7 دقائق
الدهمش
ليتهم والله اصبحوا