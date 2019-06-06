الهلال.. أعلى الأندية تقييمًا في العالم

ماجد محمد(صدى):

أعلن موقع ” clubworldranking ” المختص بالأرقام والتصنفيات، اليوم الخميس، عن قائمته الأسبوعية لأعلى الأندية تقييماً في العالم.

وجاء الهلال في المركز الأول عربياً وآسيوياً ولم يتفوق عليه أي فريق آخر في آسيا، ليحل النصر في المركز الثاني عربياً وآسيوياً حيث جاء في المركز 39 عالمياً برصيد 7349، بعد أن رفع رصيده خلال الفترة الأخيرة بـ 121 نقطة إضافية.

ويذكر أن هذا الموقع يعلن عن قائمته الأسبوعية الخاصة بالتصنيفات وفق نتائج كل فريق في آخر 52 أسبوع، حيث يتم احتساب نتائج التصفيات كل يوم إثنين.