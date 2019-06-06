تعذيب المعتقلين حتى الموت.. اتهامات للميليشيات المسلّحة بليبيا

طرابلس(صدى):

أعلنت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية تواجه اتهامات متزايدة بارتكاب عمليات تعذيب ضد المدنيين المعتقلين تصل حتّى الموت.

وقال مقرر اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة لقناة ” العربية ” إن ” المنظمة تلقت في الأيام الأخيرة عدة شكاوي من قبل عدد من المواطنين تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة عند الاعتقال أو أثناء احتجازهم على أيدى ميليشيات مسلحة “.

وكانت صور متداولة، قد أظهرت مشاهد صادمة لعلامات تعذيب وحشي تعرّض له مواطن أثناء اعتقاله من طرف ميليشيا مسلّحة.