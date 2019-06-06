شاهد كوميديا نجوم سوبر شوداون جدة.. والمصارع موجو بالزي السعودي

نواف السالم(صدى):

استقبلت جدة، اليوم الخميس، نجوم سوبر شوداون جدة، حيث تم تقديمهم إلى الإعلام قبل النزال غدًا في الجوهرة.

والتقطت عدسات المصورين صور نجوم سوبر شوداون جدة، والتي عكست كوميديا المصارين وطرافتهم.

وعلى جانب أخر حرص المصارع العالمي موجو على ارتداء الزي السعودي، مما أثار تفاعل كبير من قبل المواطنين.

والتقطت المصارعين عدد من الصور التذكارية بجانب المواطنين على هامش تقديمهم للإعلام .