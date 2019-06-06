إزالة 17486 طن من النفايات بمحافظتي جدة والطائف

جدة(صدى):

ضاعفت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم جهودها لمواجهة زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة خلال شهر رمضان والعيد ، والتي بلغت أول أيام العيد 6486 طن بزيادة عن معدل التولد اليومي للنفايات والمقدر بـ 5400 طن يوميا ، وذلك بنسبة زيادة 17% .

وسجلت كمية النفايات المنزلية 5080 طن في اليوم بزيادة عن معدل التولد اليومي للنفايات ، والذي يقدر بنحو 3300 طن يوميا بنسبة زيادة قدرها 64% ، وبلغت النفايات التجارية 1406 طناً ، وسجلت النفايات ذات الأحجام الكبيرة 1786 طنا ، في حين حشدت أمانة جدة 5424 عامل نظافة للعمل على مدار الساعة وخصصت 422 ضاغط و 120قلاب للتعامل مع تزايد النفايات خلال الموسم ، ورفع المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الأحجام الكبيرة ونقلها لمردم النفايات ، ومعالجتها بيئيا وفق الأساليب العلمية المتبعة.

وفي إطار جهودها لتحسين المشهد البصري ، أزالت أمانة جدة خلال أول أيام العيد 325 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 24 موقعا ، كما عالجت واستبدلت 44 حاوية نفايات تالفة داخل الأحياء ، فيما نفذت أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 12.940 كم ، وإزالة أكثر من 800 ألف طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر .

ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم ، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة ، لاسيما خلال المواسم التي تتطلب تكثيف الجهود وحشد الطاقات.