بعد فضيحته الجنسية.. المصائب تلاحق نيمار قبل كوبا أمريكا

ماجد محمد(صدى):

تلاحق المصائب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة الماضية، قبل أيام من انطلاق كأس كوبا أمريكا.

ولم يمر الكثير على فضيحة اللاعب البرازيلي الجنسية، ليجد نفسه أمام مصيبة جديدة، وهي إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

تعرض نيمار للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام قطر، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين، حيث غادر الملعب في الدقيقة 17 بعد أن تعرض لالتواء في الكاحل الأيمن .

وفي هذا الصدد قالالاتحاد البرازيلي في بيان: ” خضع نيمار للفحص بالأشعة، وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل. ونظرًا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل “.

ومن المنتظر أن يستعين منتخب البرازيل بالشاب فينيسيوس جونيور ضمن التشكيلة التي ستخوض كأس كوبا أمريكا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم البديل في اجتماع الاتحاد البرازيلي اليوم الخميس.