رابع أضخم قوة مدرعات.. المملكة تتفوق على إيران وإسرائيل

نايف السالم(صدى):

احتلت المملكة المركز الرابع في قائمة أضخم قوة مدرعات، وفقًا لموقع ” غلوبال فاير بور ” العالمي المختص في تصنيف الجيوش.

وقالت شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية ، إن الجيوش الحديثة تعتمد بشكل كبير على العديد من العناصر منها مركبات القتال المدرعة ، وهي مركبات تختص في نقل قوات المشاة إلى ساحات المعارك والقيام بعمليات الاستطلاع والتأمين والاشتباك في ميادين القتال.

وفي هذا الصدد تعتبر المملكة من بين الجيوش التي تمتلك أعداد ضخمة من المدرعات، وهو الأمر الذي جعل تصنيفها يأتي ضمن أقوى 5 جيوش عالميا.

وجاء في مقدمة قائمة أضخم قوة مدرعات، الجيش الروسي الذي يمتلك أكثر من 50 ألف مدرعة تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بأكثر من 40 ألف مدرعة، متنوعة، وفي المرتبة الثالثة أمريكا بأكثر من 39 ألف مدرعة، فيما تأتي المملكة في المرتبة الرابعة عالميا بأكثر من 11 ألف مدرعة، متنوعة، تليها أكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.

وتحتل تركيا عالميا المرتبة السابعة بامتلاكها 9500 وإسرائيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بامتلاكها أكثر من 6500 مدرعة متنوعة وأيضاً على الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة 12 عالمياً بأكثر من 5900 مدرعة قتالية تليها مصر في المرتبة 13 عالمياً بما يزيد على 5700 مدرعة قتالية متنوعة،وتحتل إيران المرتبة 31 عالمياً متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.