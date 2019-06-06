  • الخميس 6

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. قيادة أحلام في جدة للمرة الأولى تفتح عليها النار

بالفيديو.. قيادة أحلام في جدة للمرة الأولى تفتح عليها النار

بالفيديو.. قيادة أحلام في جدة للمرة الأولى تفتح عليها النار
أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلًا بعد وصولها إلى جدة لإحياء إحدى حفلاتها في عيد الفطر المبارك.

ونشرت أحلام فيديو لها و هي تقود سيارتها للمرة الأولى في جدة، مًعلقة ” جدة الخير، عروس البحر الأحمر “.

وشن الجمهور حملة ساخرة على الفنانة أحلام، حيث استرجع الجمهور تعليقاتها بشأن القيادة في مكة، والتي خرجت بها عام 2019 قائلة ” أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني مشوا بوزكم مافي سواقه ويالله اقطعوا أنا ضد السواقه في السعوديه بلد الحرميين”.

وأنهالت على أحلام التعليقات الساخرة، فقال أحدهم : ” وش صار على أكسوزومي أنا ضد سياقة المرأة في السعودية “.

وأضافت أخرى: ” هذه اللي كانت معترضة على القيادة في أرض الحرمين “.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *