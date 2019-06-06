بالفيديو.. قيادة أحلام في جدة للمرة الأولى تفتح عليها النار
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلًا بعد وصولها إلى جدة لإحياء إحدى حفلاتها في عيد الفطر المبارك.
ونشرت أحلام فيديو لها و هي تقود سيارتها للمرة الأولى في جدة، مًعلقة ” جدة الخير، عروس البحر الأحمر “.
وشن الجمهور حملة ساخرة على الفنانة أحلام، حيث استرجع الجمهور تعليقاتها بشأن القيادة في مكة، والتي خرجت بها عام 2019 قائلة ” أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني مشوا بوزكم مافي سواقه ويالله اقطعوا أنا ضد السواقه في السعوديه بلد الحرميين”.
وأنهالت على أحلام التعليقات الساخرة، فقال أحدهم : ” وش صار على أكسوزومي أنا ضد سياقة المرأة في السعودية “.
وأضافت أخرى: ” هذه اللي كانت معترضة على القيادة في أرض الحرمين “.
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