كارباخال: هازارد صفقة من العيار الثقيل وسيتولى دور رونالدو

نواف السالم(صدى):

تحدث المدافع الدولي الإسباني داني كارباخال، عن الموسم الأكثر قسوة على ريال مدريد، والذي لم يتوج فيه بأي لقب مؤكدًا أن يأمل أن يتولى البلجيكي إدين هازارد الدور القيادي ” صفقة من العيار الثقيل “.

وقال اللاعب : “ بالطبع لم نقدم موسماً جيداً، هناك انتقاد للذات داخل الفريق لأننا نعلم أننا لم نقدم المستوى المطلوب، أفضل شيء أن الموسم انتهى، وعلينا تحليل الأخطاء التي ارتكبناها وتصحيحها في الموسم الجديد ”.

وأضاف: “ لم نعان فقط من الإجهاد الذهني، تحركنا داخل الملعب لم يكن جيداً، كنا نعاني من إهدار النقاط، وهذا تسبب في مزيد من الضغوط علينا، كنا نلعب بتوتر مع إصابة العديد من الزملاء “.

وتابع: “ بالطبع عانيت من الإصابات التي أبعدتني شهرين ونصف عن الملاعب، كنت أرغب في خوض المباريات لكني لم أستطع، وبالأخص عندما أصبت خلال الإحماء قبل مباراة سيسكا موسكو، وقبل مواجهة أياكس عندما تعرضت لكدمة في الكلاسيكو، هذه تحديات لي لتخطيها في الموسم الجديد ”.

وأكد اللاعب بأن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق أثر بالسلب على نتائجه، لكنه دعا إلى تجاوز رحيله لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

واستكمل: “ من الواضح أن ما فعله كريستيانو في ريال مدريد سيسجله التاريخ، وسيكون أسطورة هنا دائماً، هذا أمر غير قابل للنقاش، سنحتاج للوقت من أجل تعويضه بلاعب آخر يسجل هذا الكم من الأهداف، ويقودك للفوز بالكثير من الألقاب، من الصعب تعويضه لكنه العمل هو ما سيجعلنا نعوضه ”.