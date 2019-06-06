سعادة المحافظ الشتوي يشهد انطلاق مبادرات مستشفى الدلم الصحية

الخرج (صدى):

أطلق مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، أكبر حملاته التوعوية بالتزامن مع احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك ، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة و نمط الحياة الصحي بالمجتمع، والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في الحد من خطورة السمنة.

وكانت الانطلاقة عبر معرض متنقل أُقيم في ساحة الاحتفالات العامة بمنتزة الضاحي الذي احتضن الحفل الخطابي و الإنشادي الخاص باحتفالات العيد و الذي أشرفت عليه بلدية محافظة الدلم، بحضور سعادة الأستاذ ثامر الشتوي و سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى، وكافة رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.

و حظي المعرض بزيارة كريمة من سعادة المحافظ ،أطلع خلالها على محتوياته و أستمع لشرح موجز عن المبادرتين والهدف من إقامة المعرض ، و الذي بدورة أثنى على الفكرة وعلى مساهمات المستشفى المستمرة في الحراك التوعوي والمشاركة المجتمعية و استغلال هذه التجمعات في نشر الثقافة الصحية من خلال الوصول المباشر للفرد و قدّم شكره لإدارة المستشفى على هذا التميز متمنياً الصحة للجميع.

وكان الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ، حضر الاحتفال الرسمي لأهالي المحافظة، وتحدث على هامش الاحتفال عن الهدف من إقامة المعرض وقال: اليوم نعلن انطلاق مبادرة ( كيف الصحة) و التي تعنى بالكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكري وإحالة الحالات المكتشفة لاستكمال بقية الإجراءات الطبية عبر كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، في حين تهدف مبادرة ( الخاسر الأكبر ) إلى استهداف مرضى السمنة عبر عيادة التغذية بالمستشفى و بإشراف مباشر من استشاري التغذية الدكتور عبدالعزير العثمان. كما أعلن الدكتور الدخيني عن جوائز تشجيعية للمشتركين في الحملة للحد من خطورة السمنة.