أزعجتهما أثناء ممارسة الجنس.. أم تعذب رضيعتها حتى الموت بمساعدة عشيقها

لندن(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في بريطانيا القبض على سيدة وعشيقها؛ إثر قتلهما لرضيعة أزعجتهما أثناء ممارسة الجنس.

وكشفت صحية ” ديلي ميل ” أن الأم البالغة 22 عامًا وتدعى ماديسون، وعشيقها كريج، كانوا في حالة سكر شديد، وعندما بدأت الرضيعة في البكاء بشكل هستيري قاموا بتعذيبها من خلال كسر أظافرها وسلخ جلدها.

واستمرت الطفلة في البكاء من الألم، حتى الصباح بعد أن استعادت الأم وعيها، حيث ذهبت بطفلتها للمستشفى ، إلا أنها فارقت الحياة بعد أيام؛ نظرًا لأنها نزفت الكثير من الدماء.

ووجهت المحكمة تهمة قتل وتعذيب طفلة إلى الأم وعشيقها وتم حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق.