شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها
تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لوعكة صحية كانت سببا في غيابها، دون الكشف عن تفاصيلها.
ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لهيفاء وهبي كشفت من خلالها عن صداقتهما، و كتبت ردا على تغريدة الفنانة اللبنانية: ” حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله ” ، متمنية ألا تغيب هيفاء كثيرا عن جمهورها.
يذكر أن هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل ” الواد سيد الشحات ” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل ” مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن، فيما قدمت شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للمسلسل اللبناني ” خمسة ونص ” .
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