شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

القاهرة(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لوعكة صحية كانت سببا في غيابها، دون الكشف عن تفاصيلها.

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لهيفاء وهبي كشفت من خلالها عن صداقتهما، و كتبت ردا على تغريدة الفنانة اللبنانية: ” حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله ” ، متمنية ألا تغيب هيفاء كثيرا عن جمهورها.

يذكر أن هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل ” الواد سيد الشحات ” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل ” مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن، فيما قدمت شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للمسلسل اللبناني ” خمسة ونص ” .