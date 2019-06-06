الإباحية المُفرطة تضع مخرج تونسي في مأزق

تونس(صدى):

يواجه المخرج التونسي عبداللطيف كشيش أزمة جديدة عقب بيان جمعية ” أوقفوا الإباحة ” الذي ندد بفلمه الجديد بعنوان ” مكتوب ماي لوف إنترمتزو ” .

وقالت جمعية أوقفوا الإباحة إن فيلم مكتوب ماي لوف إنترمتزو، الذي عُرض في مهرجان كان مؤخرًا، يحتوي على مشاهد كثيرة مخلة بالحياء.

وطالبت الجمعية بتصنيف فيلم مكتوب ماي لوف إنترمتزو، في فئة أفلام ما فوق سن 18 سنة مع تحذير المشاهدين مسبقا، لاحتوائه على مشاهد مخلة بالآداب يستمر بعضها لـ 13 دقيقة.

وفي هذا الصدد قالت مسؤولة في الجمعية لموقع ” لوباريزيان ” إنها تتفهم تواجد مقاطع إباحية في الفيلم لقيمتها الفنية إلا أنه هناك مشاهد مقززة للغاية بالفيلم، مؤكدة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخرج إذا لم يجري تعديلات محتشمة على الفيلم.

تجدر الإشارة إلى أن مخرج فيلم مكتوب ماي لوف إنترمتزو، الذي عرض في 23 مايو الماضي بمهرجان كان السينمائي، لديه تجربة آخرى مثيرة للجدل بعنوان حياة آديل.