تنطلق فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق مساء اليوم الخميس 3 / 10 1440هـ
تنطلق اليوم فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق بحضور محافظ المندق الاستاذ محمد الفائز وسط اقبال من الزوار واهالي المحافظة حيث سيتم افتتاح المرحلة الاولى وجولة على الفعاليات والاركان المشاركة وسيكون لراعي الحفل كلمة
كما سيلقي سعادة رئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد الزهراني كلمة بمناسبة الافتتاح
وكلمة لاهالي المحافظة واوضح المنظم للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني ان الفعاليات تشمل على عدة فقرات:
أوبريت
والعاب نارية
وعروض مسرحية
وفلكلورات شعبية
وعروض دمى
وقطار الفراشة
وقرية العاب متكاملة
وركن الطفل
وجوائز وسحوبات
واوضح الزهراني ان دخول العائلات لكافة الفعاليات مجاناً.
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