تنطلق فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق مساء اليوم الخميس 3 / 10 1440هـ

سعيد العجل(صدى):

تنطلق اليوم فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة بمحافظة المندق بحضور محافظ المندق الاستاذ محمد الفائز وسط اقبال من الزوار واهالي المحافظة حيث سيتم افتتاح المرحلة الاولى وجولة على الفعاليات والاركان المشاركة وسيكون لراعي الحفل كلمة

كما سيلقي سعادة رئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد الزهراني كلمة بمناسبة الافتتاح

وكلمة لاهالي المحافظة واوضح المنظم للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني ان الفعاليات تشمل على عدة فقرات:

أوبريت

والعاب نارية

وعروض مسرحية

وفلكلورات شعبية

وعروض دمى

وقطار الفراشة

وقرية العاب متكاملة

وركن الطفل

وجوائز وسحوبات

واوضح الزهراني ان دخول العائلات لكافة الفعاليات مجاناً.