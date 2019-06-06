السفير الأمريكي لدى المملكة يتجول في المصمك ويبدي إعجابه بتطور الرياض

علي القحطاني(صدى):

أجرى السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، زيارة لمتحف المصمك، حيث كان في استقباله ناصر العريفي مدير المتحف.

وأطلع الضيف على أهمية المصمك، ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة، والرياض بصفة خاصة، وتخليده لما قام به الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- من كفاح في توحيد الكيان العظيم للمملكة العربية السعودية.

وتجول السفير داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور، ولوحات، وعرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وأبدى أبي زيد، في كلمة كتبها في سجل كبار الزوار، إعجابه بتطور مدينة الرياض، حيث قدم مدير المتحف لضيفه هدية تذكارية بهذه المناسبة.