شريكه بالصفقات المشبوهة.. القبض على ” مساعد ” رئيس الكاف

ماجد محمد(صدى):

قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على جروند لويك، المساعد والرجل الثاني في الاتحاد الأفريقي لـ ” أحمد لأحمد ” رئيس الاتحاد.

حيث كشفت مصادر أنه تم القبض عليه من أجل الحصول على أقواله في قضية الشركة العالمية ” بوما ” ؛ وذلك بعدما أخلى أحمد أحمد ببنود التعاقد مع الشركة، لتحصل شركة فرنسية عليه.

كما ذكرت المصادر لصحيفة ” هسبورت ” المغربية أن ” جروند ” اليد اليمنى لأحمد لأحمد، حيث يعتبر شريكه في الصفقات المشبوهة.

وكان قد تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية اتهامه في قضية فساد مالي، بعد شكوى من شركة الملابس العالمية ” بوما ” .

حيث قام ” الكاف ” بفسخ العقد معها ومنح العقد لشركة تكنيكال ستيل الفرنسية، والتي تربطه صداقة بمالك هذه الشركة.

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