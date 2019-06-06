” فيديو ” يوثق تهمة اغتصاب نيمار لفتاة باريس
وثق مقطع فيديو متداول تهمة قيام نجم باريس سان جيرمان البرازيلي ” نيمار ” ، باغتصاب امرأة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.
ويظهر بالفيديو الشجار بين ” نيمار ” والمرأة التي اتهتمته باغتصابها، حيث قالت له بالمقطع: ” سأضربك الآن، هل تعرف لماذا؟.. لأنك كنت تؤذيني بالأمس، وتركتني وحدي هنا ” .
وعن لقائها بـ ” نيمار ” قالت المرأة: ” كان عدائيًا وبعيداً كل البعد من الشخص الذي تعرفت إليه من خلال الرسائل النصية، لكن وبما أنني كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي سأحاول التعامل مع الأمر ” .
كما أوضحت المرأة بلقاء تلفزيوني أن ما تعرضت له كان اعتداء مع اغتصاب، قائلة: ” بعدما تبادلنا القبل بدأ يؤذيني كثيراً وطلبت منه التوقف واعتذر، ولكنه استمر في تعنيفي ” .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 22 دقيقة
مااعتقد انه اغتصاب معظم المشاهير يتعرضون لابتزاز مادي من نيمار – كرستيانرولندو-سعد المجرد وغيرهم الكثير بسبب وما يمتلكونه من ارصده مليونية في البنوك هولاء المشاهير لايحتاجون الي اغتصاب بامولهم يستطعيون جلب اي فتيات مومسات ساقطات معهم للفندق والقصر الذي يقيمون فيه
فيصل[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 12 دقيقة
بس حلوه كنا نتناوب في القبل
ومن ثم حاوال اغتصابي