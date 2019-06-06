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” فيديو ” يوثق تهمة اغتصاب نيمار لفتاة باريس

” فيديو ” يوثق تهمة اغتصاب نيمار لفتاة باريس
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول تهمة قيام نجم باريس سان جيرمان البرازيلي ” نيمار ” ، باغتصاب امرأة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر بالفيديو الشجار بين ” نيمار ” والمرأة التي اتهتمته باغتصابها، حيث قالت له بالمقطع: ” سأضربك الآن، هل تعرف لماذا؟.. لأنك كنت تؤذيني بالأمس، وتركتني وحدي هنا ” .

وعن لقائها بـ ” نيمار ” قالت المرأة: ” كان عدائيًا وبعيداً كل البعد من الشخص الذي تعرفت إليه من خلال الرسائل النصية، لكن وبما أنني كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي سأحاول التعامل مع الأمر ” .

كما أوضحت المرأة بلقاء تلفزيوني أن ما تعرضت له كان اعتداء مع اغتصاب، قائلة: ” بعدما تبادلنا القبل بدأ يؤذيني كثيراً وطلبت منه التوقف واعتذر، ولكنه استمر في تعنيفي ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 22 دقيقة

مااعتقد انه اغتصاب معظم المشاهير يتعرضون لابتزاز مادي من نيمار – كرستيانرولندو-سعد المجرد وغيرهم الكثير بسبب وما يمتلكونه من ارصده مليونية في البنوك هولاء المشاهير لايحتاجون الي اغتصاب بامولهم يستطعيون جلب اي فتيات مومسات ساقطات معهم للفندق والقصر الذي يقيمون فيه

[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 12 دقيقة

بس حلوه كنا نتناوب في القبل
ومن ثم حاوال اغتصابي

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