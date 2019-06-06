” فيديو ” يوثق تهمة اغتصاب نيمار لفتاة باريس

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول تهمة قيام نجم باريس سان جيرمان البرازيلي ” نيمار ” ، باغتصاب امرأة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر بالفيديو الشجار بين ” نيمار ” والمرأة التي اتهتمته باغتصابها، حيث قالت له بالمقطع: ” سأضربك الآن، هل تعرف لماذا؟.. لأنك كنت تؤذيني بالأمس، وتركتني وحدي هنا ” .

وعن لقائها بـ ” نيمار ” قالت المرأة: ” كان عدائيًا وبعيداً كل البعد من الشخص الذي تعرفت إليه من خلال الرسائل النصية، لكن وبما أنني كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي سأحاول التعامل مع الأمر ” .

كما أوضحت المرأة بلقاء تلفزيوني أن ما تعرضت له كان اعتداء مع اغتصاب، قائلة: ” بعدما تبادلنا القبل بدأ يؤذيني كثيراً وطلبت منه التوقف واعتذر، ولكنه استمر في تعنيفي ” .