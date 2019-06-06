الرجال المطلقون أكثر عرضة للموت مقارنة بالنساء

أميرة خالد(صدى):

كشفت بحث جديد بجامعة ” أستون ” في برمنجهام، أن الرجال المطلقون هم أكثر عرضة للموت بأمراض القلب الخطيرة مقارنة بزوجاتهم السابقات.

حيث أظهر البحث أن الرجال الذين توفيت زوجاتهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 11% للموت بسبب نوبة قلبية، من النساء.

ووجد أيضًا أن ” الفجيعة والمفاجأة ” تُعتبر أيضًا أكثر سوءًا لصحة الرجال، حيث كان احتمال وفاة الرجال الأرامل بسبب قصور القلب أكثر بنسبة 10% من النساء اللائي فقدن أزواجهن.

وتم تطبيق الدراسة على ما يقارب مليوني شخص أُدخلوا المستشفى في شمال إنجلترا ممن يعانون من مشاكل في القلب، وذلك بين عامي 2000 و2014.