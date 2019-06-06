الرجال المطلقون أكثر عرضة للموت مقارنة بالنساء
كشفت بحث جديد بجامعة ” أستون ” في برمنجهام، أن الرجال المطلقون هم أكثر عرضة للموت بأمراض القلب الخطيرة مقارنة بزوجاتهم السابقات.
حيث أظهر البحث أن الرجال الذين توفيت زوجاتهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 11% للموت بسبب نوبة قلبية، من النساء.
ووجد أيضًا أن ” الفجيعة والمفاجأة ” تُعتبر أيضًا أكثر سوءًا لصحة الرجال، حيث كان احتمال وفاة الرجال الأرامل بسبب قصور القلب أكثر بنسبة 10% من النساء اللائي فقدن أزواجهن.
وتم تطبيق الدراسة على ما يقارب مليوني شخص أُدخلوا المستشفى في شمال إنجلترا ممن يعانون من مشاكل في القلب، وذلك بين عامي 2000 و2014.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب واللي ما تزوج نهائيا
والله مشكله لابد الواحد يأخذ اثنين وثلاث الاحتياط واجب ههههههه
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 15 دقيقة
اثنين ولا ثلاثة ولا حتي اربعة اهم شئ فيك حيل ولا نشوفك بعد شهر تجينا زاحف علي بطنك البتاع بير مالو قرار