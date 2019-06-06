ترامب: نريد خفض نفوذ إيران بالمنطقة ومنع حيازتها السلاح النووي

واشنطن(صدى):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على منع إيران من حيازة سلاح نووي.

حيث أوضح ” ترامب ” أن أمريكا تريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية، ونفوذ طهران في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتأكيد أنه لا توجد خلافات بين واشنطن وباريس بشأن إيران وسلاحها النووي.