ترامب: نريد خفض نفوذ إيران بالمنطقة ومنع حيازتها السلاح النووي
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على منع إيران من حيازة سلاح نووي.
حيث أوضح ” ترامب ” أن أمريكا تريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية، ونفوذ طهران في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتأكيد أنه لا توجد خلافات بين واشنطن وباريس بشأن إيران وسلاحها النووي.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 46 دقيقة
توه قايم من النوم ناوي على شر هههههه كفو يا ترامب دوس على الشيعه
ضيدان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
ما عندك الا الضعوي مرسل رئيس اليابان الى ايران يترجاهم بترك النووي .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 7 دقائق
ترامب: نريد خفض نفوذ إيران بالمنطقة ومنع حيازتها السلاح النووي مادمت القاذفات الثقيلة بي 52 تحلق فوق اجواء الخليج اعطيهم اومر باسقاط قنابل اوزنها بالاطنان علي المفاعلات النووية والقواعد العسكرية واطلاق صواريخ كروز
توماهوك علي اهداف حيوية وينتهي كل شئ في غضون 72 ساعة ويرجع الملالي المجوسي للعصور الوسطي ونرتاح من شرورهم للابد مايحتاج لها حوار هولاء المجوس ماينفع معهم الا لغة القوة لاحوار ولا صلح ولا بطيخ ماينفع معهم