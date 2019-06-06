الحمدين يواصل تجاوزاته ضد مصريين في قطر.. اعتقالات بدون تهم  

طلال الضوي(صدى):

اعتقلت قطر مصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، و لم تسمح بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محامي، وفقا لمنظمة حقوقية دولية.

واعتقلت السلطات القطرية علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ ” منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه اي تهم لهما ” .

وتبين أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم.

وكانت المنظمة أطلقت نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.

وحملت المنظمة السلطات القطرية ” كامل المسؤولية اذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية ” .