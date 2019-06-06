بالفيديو.. أحمد موسى يوزع الصدقات على المحتاجين في العيد 

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لاعب نادي النصر أحمد موسى وهو يجهّز مع أصدقائه توزيع الصدقات على المحتاجين في بلدته يوم العيد.

ولاقي الفيديو انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث أثار المقطع إعجاب رواد السوشيال ميديا.

وعلق مغرد، قائلا: ” ماشاء الله الله يزيدهم من فضله.. نعم أفضل عمل قاموا به هو الصدقة ” .