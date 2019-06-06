8 حملات صيفية بـ 4 إدرات تعليمية للقضاء على الأمية

علي القحطاني(صدى):

تدشن وزارة التعليم ثمانِ حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية، حيث تُتيح فرصة التعليم للرجال والنساء.

وتطلق ” التعليم ” الحملات التعليمية في أربع إدارات تعليمية في المملكة هي ” منطقة مكة المكرمة قطاع الخضراء، وفي منطقة تبوك قطاع الوجه، وفي محافظة صبيا قطاع العيدابي، وفي محافظة بيشة قطاع ترج ” .

وتستمر هذه الحملات لمدة شهرين خلال الفترة من 4-10 إلى 4-12 للعام الحالي 1440هـ، لأجل خفض معدلات الأمية إلى أقصى، ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر بالمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات الصيفية سيتم تدشينها بالأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول دراسية منتظمة، كـ ” مناطق سكن البدو الرحل والمناطق النائية والهجر ” في مدة لا تتجاوز الشهرين لمحو أميتهم الأبجدية .