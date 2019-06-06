كلوب يضع أنظاره على مهاجم أفريقي لتعويض رحيل محمد صلاح 

نواف السالم(صدى):

لفت أنظار النجم الإيفواري ولاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي أنظار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تحسبا لرحيل نجم ” الريدز ” محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

ورغب كلوب في الحصول على خدمات بيبي والذي يقدر سعره بـ80 مليون يورو نظرا لتألقه في الموسم الفائت مع فريقه ليل في الدوري الفرنسي والذي قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وعن محاولة نادي إنتر ميلان في الحصول على خدمات صاحب الـ24 عاما حيث قدمت إدارة ” النيراتزوري ” عرضا وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو، كما يريد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بضمه لصفوفه.

واستعدت إدارة ” الريدز ” لرفع المقابل المادي إلى 80 مليون يورو، مع بنود وحوافز أخرى إضافية لضم اللاعب الإيفواري.