ميسي يتحدث عن تفاصيل الهروب من برشلونة 

نواف السالم(صدى):

اكتشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن نجله ماتيو “ يحتفل بأهداف ريال مدريد لمضايقة أخيه ” ، كما روي ميسي ضاحكا أن ماتيو كان يشجع أي منافس لـ ” البلاوغرانا ” سواء كان ليفربول الإنجليزي أو فالنسيا أو حتى ريال مدريد من أجل مضايقة شقيقه تياغو.

وأضاف ميسي: “ هما يعشقان كرة القدم، ويرتديان قمصان الأندية، ماتيو يشاهد التليفزيون، ويصرخ عندما يسجل ريال مدريد لمضايقة أخيه، نجلي تياغو يغضب كثيراً لهذا الأمر ” .

ولفت النجم الذي يستعد مع “ الألبيسيليستي ” لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل: “ آخر مرة على سبيل المثال، كنا نلعب الكرة في البيت، وقال لي أنا بلاعب في ليفربول الذي هزمكم، كما أنه قال إنه يشجع أيضاً فالنسيا ” .

وعن حظوظ “ راقصو التانغو ” في حصد اللقب، الذي سيكون الـ15 في تاريخ المنتخب ليعادل رقم أوروغواي القياسي، أبان صاحب القميص رقم ’ 10 ’ : “ سندخل البطولة بنفس طموح أي بطولة، إلا أننا في الحقيقة نمر بمرحلة إحلال وتجديد، هذه هي البطولة الرسمية الأولى لكثير من اللاعبين، ولكن هذا لا ينقص من حظوظ الأرجنتين كأحد المرشحين للقب، كما جرت العادة دائماً، على الرغم من أن النسبة أقل من مرات سابقة ” .