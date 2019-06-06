الاتحاد الأوروبي يعتمد تعديلات جديدة لقواعد منح التأشيرة

بروكسل(صدى):

قام المجلس الأوروبي في ” بروكسل ” باعتماد تعديلات على نظام رمز التأشيرة؛ وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، بالإضافة لزيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وعن التعديلات الجديدة، فهي توفر إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين، خاصة عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة.

كما تتضمن إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًا من سنة إلى خمس سنوات.

وسيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو؛ وذلك لضمان إمكانية أن تقوم الدول الأعضاء بتغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة.