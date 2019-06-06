بالصور.. نيوم تخطف أنظار نجوم العاصوف وهايبر لوب بمهرجان العيد  

علي القحطاني(صدى):

جذب منتجع حياة شرما بمنطقة نيوم أنظار عددٍ من الفنانين بالمملكة في مهرجان العيد، حيث أسعدوا الجمهور بمشاركتهم في الاحتفالات.

وجاء من بين الحضور الفنان عبدالله السناني أحد أبطال مسلسل العاصوف والفنان الكوميدي أحمد العليان والفنان المميز بمسلسل هايبر لوب عبدالله الزهراني والفنان الغنائي حسن بقاش والفنان المسرحي والمخرج خالد الحربي وعدد من الإعلاميين وحضور من أهالي المنطقة.

وشهد المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة بهدايا قيمة قدمها رجل الأعمال خالد كساب، وضمت هذه الفعاليات للكبار والصغار من الجنسين.

وأعرب الفنانون المشاركون في الفعاليات عن سعادتهم وهم يشاركون أهالي تبوك فرحة العيد في منطقة نيوم “ الواعدة والحالمة والتي ستكون بالقريب منطقة جذب سياحية عالمية برؤية ومتابعة واهتمام من ولي العهد.

ووجه الفنان الحربي شكره وتقديره للفنانين على حضورهم لاحتفالات العيد بتبوك بالرغم من مشاغلهم المتعددة وارتباطاتهم العائلية بعيد الفطر المبارك.

أبدى عددٌ من المواطنين فرحتهم بمشاركة نجوم الكوميديا معهم في أفراح العيد بتبوك مؤكدين بأنهم يتطلعون لمثل هذه المشاركات بشكل سنوي.